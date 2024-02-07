صيد المحلة يفوز على ماتريكس ويتأهل لملاقاة غزل المحلة في نصف نهائي دوري منطقة الغربية

أحمد جودة - القاهرة - صيد المحلة يفوز على ماتريكس (4-0) ويتأهل لملاقاة غزل المحلة في نصف نهائي دوري منطقة الغربية (2010)

تأهل صيد المحلة 2010 الدور نصف النهائي لبطولة منطقة الغربية وذلك بعد فوزه على ماتريكس بأربعة أهداف دون مقابل في جولة الإياب لدور الثمانية لبطولة دوري منطقة الغربية مواليد 2010 ليصعد بذلك صيد المحلة للدور نصف النهائي لمواجهة غزل المحلة.

أحرز رباعية صيد المحلة اللاعب عليوه محمد عثمان "هدفين" وزياد فرج الجوهري "هدف" ومعتز أيمن عبدالعزيز "هدف"، ليصعد بمجموع المباراتين بعد فوزه في جولة الذهاب (3-2)

كان صيد المحلة قد تأهل لدور الثانية بعد تصدره قمة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعدما نجح في تحقيق الفوز على مالية كفر الزيات (3-1) ذهابًا و(3-0) إيابا، والفوز على نادي محلة أبو علي (6-1) ذهابًا و(3-0) إيابا، وكذلك الفوز على فريق نادي 23 يوليو بالمحلة (8-1) ذهابًا و(6-3) إيابًا

ويضم الفريق عدد من العناصر المميزة وقد تم إختيار (5) لاعبين منهم للانضمام لمنتخب الغربية للمعسكر الذي سوف يبدء يوم الخميس المقبل بملعب المصحة بالمحلة حيث تم اختيار "عليوة محمد عثمان وزياد فرج الجوهري ويوسف عبدالناصر عبدالسلام وعلاء إبراهيم محمد النجار وسيف محمد الجندي.

يقود الفريق فنيًا الكابتن "مصطفى عيسى" مدير فني ومعه الكابتن "أحمد بوبو" مدرب حراس مرمى، ودكتور "محمد رجب" أخصائي علاج طبيعي، والكابتن "أشرف الشافعي" مديرًا إداريا، و "ضياء الشعراوي وتامر السعدني" إداريين" ومنسق إعلامي "محمد عوض" ويرأس قطاع الناشئين الكابتن "عادل حلمي"