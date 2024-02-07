نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-2-2024 في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر فبراير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في دولة كوت ديفوار.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، يوم 10 من شهر فبراير الجاري الموافق السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.