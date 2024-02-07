نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب ارتباط أسمه بالعودة للأهلي.. أول تعليق من محمد فضل على عودته للقلعة الحمراء برعاية القيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمد فضل نجم الكرة المصرية وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن سعادته بعد ترشيح عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي، للعمل من جديد داخل القلعة الحمراء.

فضل يعلق على ترشيح القيعي

وأكد محمد فضل عبر أون تايم سبورتس:" يوجد فرق بين خلاف واختلاف، عدلي القيعي يعد أيقونة من ايقونات النادي الأهلي، وهو في مكانة الأب بالنسبة لي وكان صديق لوالدي، يوجد اختلاف في وجهات النظر دائما لكن دائما نتعلم منهم ومن الأكبر سننا".

وتابع:" شرف لي أن يعتبرني في مكانة الأخ الأصغر، شئ يسعدني أن يتم ترشيحي للعمل داخل الأهلي من جديد وبترشيح من القيعي".

وواصل:" لا أحد يعرف المستقبل وكل خطواتي جاءت دون تخطيط منذ اعتزالي سواء بالتحليل أو مدير تعاقدات في الأهلي ثم اتحاد الكرة، وشرف لى أن أعود إلى القلعة الحمراء".

وأختتم:" كلمة كوادر لا أرى أنها مناسبة فقد أبلغ من العمر 44 عاما، لا أتحدث عن حديث عدلي القيعي بالتحديد ولكن أتحدث عن المسمى، كلمة كوادر تطلق على شخص 20 عاما، وبالشكل الشخصي أن يعتبرني القيعي مشروع شئ يشرفني".