مباراة الأردن 2 وكوريا 0 .. تحديث مستمر

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رياض - احمد صلاح - انطلقت مبارة الأردن وكوريا الجنوبية على ملعب أحمد بن علي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.



وكشف المدير الفني الحسين عموتة انه سيتم الدفع بأفضل وأهم اللاعبين في هذه المواجهة الهامة التي من خلالها سينجح الفائز في الانتقال إلى نهائي الكأس، وسوف يتسلح منتخب النشامي بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبين منذ بداية البطولة والذي أهله للانتقال إلى نصف النهائي.



وكان المدير الفني الحسين عموتة قد تلقي إشادة من قبل الجماهير التي أشارت أنه صاحب الفضل في تحسن مستوى المنتخب الأردني، ومن المقرر أن يتم الدفع باللاعب موسى التعمري في قلب الهجوم، إلى جانب يزن النعمات.تشكيلة الأردن

في حراسة المرمي : يزيد أبو ليلى.

في خط الدفاع : عبد الله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين.

في خط الوسط : احسان حداد، نور الراوبدة، رجائي عايد، محمود مرضي.

في خط الهجوم : يوسف ابو جلبوش، موسى التعمري، يزن النعيمات.



ومباراة الأردن وكوريا الجنوبية يتم بثها على قناة الكأس اكسترا، في تمام الساعة الخامسة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والسودان، وفي تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والأردن، بالاضافة الى قنوات بين سبورت AFC.