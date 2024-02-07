انت الأن تتابع خبر ولي العهد يشارك الجماهير فرحتهم بفوز منتخب النشامى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ولي العهد سمو الأمير حسين، وهو يشارك الجماهير الأردنية الفرح والاحتفال بتأهل منتخب النشامى إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزه بهدفين نظيفين على منتخب كوريا الجنوبية خلال المباراة التي جرت الثلاثاء في قطر .



وجال ولي العهد في شوارع العاصمة بمركبته الخاصة التي وشحت بالعلم الأردني والشماغ الأحمر معبراً عن فرحته بالإنجاز الذي حققه النشامى في هذه البطولة .