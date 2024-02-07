انت الأن تتابع خبر موعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا.. العنابي على بعد خطوة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجماهير العربية عامة والقطرية بصفة خاصة ستكون على موعد لمشاهدة مباراة منتخبي قطر وإيران في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

منتخب قطر يسعى للحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا، بالفوز أمام جماهيره على منتخب إيران في مباراة الدور نصف النهائي والصعود للمباراة النهائية.

وتأهل العنابي لنصف النهائي، بعد المرور من عقبة منتخب أوزربكستان في ربع النهائي بركلات الترجيح.

بينما منتخب إيران وصل لنصف النهائي بعد تجاوز منتخب اليابان في ربع النهائي، ويأمل منتخب الأسود الإيرانية في المرور للنهائي وتحقيق اللقب الرابع الغائب عن إيران منذ عام 1976.

المنتخب الإيراني وصل لنصف النهائي للمرة التاسعة في تاريخه، وهو أكثر من أي منتخب آخر في تاريخ البطولة يصل لهذا الدور.

الفائز من مباراة قطر وإيران، سيلتقي مع منتخب الأردن في نهائي البطولة.

موعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا

المباراة ستقام اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 على أرضية ستاد ، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 05:00 مساء بتوقيت القاهرة ، 06:00 مساء بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا

beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3 بتعليق عصام الشوالي.

Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق الثنائي خليل البلوشي وعبد الرحمن العبد لله.

SSC EXTRA1 Hd بتعليق فهد العتيبي ومحمد حسين.

تاريخ مواجهات منتخبي قطر وإيران