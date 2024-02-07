نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة اعتراض محمد صلاح على تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام، التعاقد مع حسام حسن، كمديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته مؤخرا بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق.

شوبير يكشف رأي صلاح في تعيين التؤام

وأكد أحمد شوبير عبر أون تايم سبورتس:" حسام حسن ومحمد صلاح ليسوا بأشخاص صغار، ويجب أن يتم وضع كل شخص في منصبه ومركزه الحقيقي".

وتابع:" حسام حسن كان بنتقد صلاح فنيا وهذا حقه، ولكن الأمر يختلف عندما تكون تتحدث من الخارج وليس في وضع المسؤولية، كل المخاوف التي تتردد يجب لن يتم نسيانها".

وواصل:" صلاح لاقى هجوما واسعا خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، الجميع وطني سواء صلاح أو حسام وإبراهيم حسن لا يوجد خلاف".

وأوضح:" صلاح هو قائد منتخب مصر ونجم الكرة المصرية الأول رغم وجود العديد من النجوم البارزين والمحترفين أيضا وكل واحد له مكانته وقيمته، حسام حسن لم يدرب لاعبين بهذه القيمة من قبل رغم خطواته السابقة المميزة".

وأختتم:" يجب أن يجتمع التؤام الآن ويضعوا النظام الصحيح لقيادة الفترة القادمة، ونحن دورنا كاعلاميين هو المساندة والدعم ولكن سنقوم بكشف جميع الحقائق أول بأول ومتابعة التطورات المنتظرة من الجهاز الفني والمسؤولين عن اختيار المدرب الجديد ونترك الأمر للعمل فقط دون التطرق للهجوم فقط".