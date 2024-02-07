نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من فيتوريا عقب قرار رحيله عن منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد تراجع النتائج والخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، وتعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق خلفا له.

تعليق فيتوريا على إقالته

وأكد عبر العزيز في حديثه مع مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" تفاجئت من قرار الاستغناء عن روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر خاصة مع وجود مباراتين هامتين في تصفيات المونديال ثم البطولة الودية في الإمارات".

وتابع:" لعبنا 18 مباراة مع مصر فوزنا في 12 وتعادلنا في 5 وتلقينا هزيمة وحيدة أمام تونس، أحرزنا 46 هدف واستقبلنا 20 هدفا".

وواصل:" فيتوريا شعر بصدمة بعد قرار إقالته وتعجب من أن بلد كبير بحجم مصر يتم اتخاذ القرارات بها بهذا الأمر، وقرارات دون تفكير وبتسرع وبتوجيه من السوشيال ميديا والجماهير".

وأختتم:" رد الفعل السريع كان صدفة لفيتوريا خاصة مع دخولك على فترة حاسمة في تصفيات كأس العالم وليس القرار الأنسب هو رحيل الجهاز الفني".