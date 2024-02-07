نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب مصر يبرئ محمد صلاح من تهمة الهروب من معسكر الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم أيمن عبد العزيز، مدرب منتخب مصر السابق في جهاز البرتغالي روي فيتوريا، الجدل حول أزمة محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي بعد ترك معسكر المنتخب في كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة.

عبد العزيز يكشف سبب رحيل صلاح

وأكد عبر العزيز في حديثه مع مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" عقب انتهاء الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، صلاح كان قد شعر بألم بعد تسديدة غير موفقة له، وسألته عن شعوره".

وتابع:" صلاح أكد لي أنه شعر بألم في العصب وليس والساق وكنا نتمنى أن يكون الأمر سهلا وحاول أن يكمل المباراة ولكن هو فضل الخروج لعدم تفاقم الأمر".

وواصل:" صلاح لم يفكر نهائيا في العودة لليفربول، ولم تجمعني علاقة بصلاح سوى في جهاز المنتخب، وهو شخصية مختلفة تماما، كلوب تعجل وخالف الاتفاق في اعلان عودة صلاح لإنجلترا".

وأختتم:" كلوب اعتذر عن تصرفه، وهو تحدث عن أن إصابة صلاح أقوى مما نتخيله بعد تقرير الجهاز الطبي لمنتخب مصر والجهاز الطبي تعامل معه بشكل مميز وكشف إصابته وغيابه، والجميع كان يعمل بجد لتجهيز جميع اللاعبين وصلاح كان مينفعش يكمل علاجه في كوت ديفوار بسبب ضعف الإمكانيات ".