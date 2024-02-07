نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تدخل الشناوي في تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل؟.. رد حاسم من مدرب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أيمن عبد العزيز، مدرب منتخب مصر السابق في جهاز البرتغالي روي فيتوريا، عن ما تردد حول اعتراض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر على تعاقد القلعة الحمراء مع أبو جبل.

عبد العزيز يكشف حوار فيتوريا مع ثلاثي مصر

وأكد عبر العزيز في حديثه مع مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" الحميع يفسر الأمور على وجهة نظره فقط، سواء بالسلب أو الإيجاب، ولا يمكن أن نربط كل شيء بالنتائج، وعدم إتمام الصفقة ليس بسبب الخروج من أمم إفريقيا".

وتابع:" لا أعلم السبب الحقيقي لكن مستحيل أن يكون توديع الكان، وأبو جبل قدم مباراة مميزة في أمم إفريقيا".

وواصل:" الشناوي وأبو جبل علاقتهما طبيعية جدا في المعسكر ويتحدثون مع بعض كثيرا خلال المران، والمنافسة طبيعية في كرة القدم".

وأختتم:" المنافسة ليس لها علاقة بأن اتمنى الشر لزميل لي، ولا أعتقد نهائيا أن الشناوي كان سبب في عدم ضم أبو جبل وهل الأهلي كان سيسمح بهذا التدخل من اللاعب".