نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من صفقة الزمالك الجديدة بشأن انتقاله للقلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مهاب ياسر لاعب فريق الزمالك، أنه تلقي عدة عروض محلية قبل ارتداء الفانلة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولكنه فضل الانضمام لنادي بججم الزمالك.

تصريحات مهاب ياسر

وقال مهاب ياسر نجم فريق الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" تلقيت عدة عروض وفضلت الانتقال للزمالك من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة والزمالك يسعى لحصد البطولات في الفترة القادمة بعد التدعيمات القوية في الميركاتو الشتوي ".

وتابع: حازم إمام مثلي الأعلى في كرة القدم وأعد جماهير الزمالك ببذل قصارى جهدي مع الفريق والتتويج بالبطولات.

مهاب ياسر لاعبا للزمالك

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رسميًا مع مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق.

جاء التعاقد مع مهاب ياسر في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.