نجم الأهلي السابق يحذر لاعبي المنتخب بسبب حسام حسن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني سيجري عدة تغييرات في قائمة منتخب مصر في الفترة المقبلة.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أعتقد أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني سيقوم بغربلة كبيرة بين صفوف لاعبي الفراعنة في الفترة المقبلة لاختيار أفضل العناصر".

وأضاف: أتمنى نجاح حسام حسن مع منتخب مصر وحسام حسن مُطالب بإعادة هيبة الكرة المصرية في البطولات القارية.

حسام حسن مدربا للمنتخب

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

وكان اتحاد الكرة قد أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.