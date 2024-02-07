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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد استعداداته لمواجهة نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا على ملعب ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع أحداث مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء في بطولة كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات هذه البطولة.