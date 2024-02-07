نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هل يسحب حسام حسن شارة القيادة من محمد صلاح مع منتخب مصر؟ إليك الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت العلاقة بين حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، والدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حديث الساعة في أعقاب تولي الأول مسؤولية القيادة الفنية للفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي فشل مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وتطارد الأقاويل، علاقة حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر والمدير الفني الجديد بمحمد صلاح صاحب الأرقام القياسية مع ليفربول في البريميرلييج، لدرجة وصلت لأنباء سحب شارة قيادة منتخب مصر من صلاح.

حقيقة سحب شارة القيادة من صلاح

تواصل “دوت الخليج الرياضي” مع مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني الجديد للفراعنة، الذي أكد أن حسن ليس في حساباته مثل هذه الخطوة مع صلاح بل العكس يريد في تهدئة الأجواء وفتح صفحة جديدة مع الجميع داخل منتخب مصر.

وأضاف مؤكدًا أن حسام حسن لا يريد إثارة أي مشكلة داخل فريق الفراعنة، وكل اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح يدعمهم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

حسام حسن يفتح النار على محمد صلاح

مواجهة مرتقبة بين حسام وصلاح

رغم أن نادي ليفربول قال في بيان رسمي أن الإصابة أجبرت صلاح على الخروج من الملعب في النصف الأول من مباراة كأس الأمم الإفريقية مع غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول.. سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الإفريقية إذا تأهلت مصر للنهائيات".

لكن لم يتمالك حسام حسن نفسه من الهجوم على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد إصابته بكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار وسفره إى انجلترا للعلاج سريعًا على أمل اللحاق بالفراعنة في مشوار البطولة، ليصرح قائلًا: “ والله لو هنخسر النهائي مترجعش.. منتخب مصر خط أحمر”.

موقف محمد صلاح من تولي حسام حسن مهمة منتخب مصر

لم تظهر أي علامات من محمد صلاح حول تدريب حسام حسن لمنتخب مصر، رغم أن إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قال أنه لا يوجد ما يمنع من التشاور مع محمد صلاح وأخذ رأيه في المدير الفني الجديد للمنتخب، خاصة وأنه نجم كبير".

لكن بالتأكيد بعد هجوم حسام حسن الأخير، من الضروري مصالحة النجم الأول لمنتخب مصر محمد صلاح خاصة أنه يحتاج إلى معاملة خاصة بعد التصريح الذي طاله من المدرب الجديد على الهواء مباشرة.