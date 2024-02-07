نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس هيرفي رينارد.. الفراعنة وجدوا مدربهم.. الصحف العالمية تسلط الضوء على حسام حسن فماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت الصحف العالمية، الضوء على تولي حسام حسن مهمة المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد خروج الفراعنة المخيب من دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار بعد الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

بي إن سبورتس: الفراعنة وجدوا مدربهم وهو ليس هيرفي رينارد

وعنون الموقع الرسمي لبي إن سبورتس باللغة الفرنسية بعنوان: "الفراعنة وجدوا مدربهم وهو ليس هيرفي رينارد".

وذكر الموقع أنه بعد العديد من التقارير التي أشارت إلى اقتراب رينارد من تدريب الفراعنة، فقد أصبح واضحًا أنه خرج رسميًا من حسابات الاتحاد المصري، الذي قرر في النهاية الاعتماد على مدرب وطني.

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الوطني قرر الاعتماد على حسام حسن، الذي يُعتبر أسطورة المنتخب المصري، حيث لعب 176 مباراة دولية وسجل 69 هدفًا، وهو الثاني بعد أحمد حسن "الصقر" الذي لعب 184 مباراة.

واختتم الموقع بالإشارة إلى أن حسام حسن أصبح المدرب الثالث للمنتخب المصري في غضون عامين فقط، مما يبرز عدم الاستقرار داخل الفريق الذي يعتبر أكثر منتخبات إفريقيا نجاحًا.

فرانس سبورتس: حسام حسن يتولى مقاليد تدريب منتخب مصر

وعنون موقع “فرانس سبورتس” الفرنسي: “حسام حسن يتولى مقاليد تدريب منتخب مصر”.

وقال "فرانس سبورتس"، تم تعيين حسام حسن لقيادة منتخب مصر لكرة القدم، حيث يعتبر حسام ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الفريق، بإجمالي 176 مباراة دولية وتسجيل 69 هدفًا.

وأشار الموقع إلى أن حسام حسن لديه خبرة سابقة في التدريب على المستوى الدولي، حيث قاد منتخب الأردن في الفترة من 2013 إلى 2014، بالإضافة إلى تجاربه مع عدة أندية محلية مثل المصري والزمالك وبيراميدز؛ كما أعلن الاتحاد المصري أن شقيقه التوأم إبراهيم حسن، سيكون مساعده في المنتخب الوطني.

بي بي سي BBC: مصر تعين الهداف التاريخي مديرًا فنيًا للفراعنة

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن حسام حسن، البالغ من العمر 57 عامًا والذي فاز بثلاثة ألقاب في كأس الأمم الأفريقية، وسجل 67 هدفًا في 176 مباراة دولية، قد أصبح مدربًا للمنتخب المصري.

ويتميز حسن بمسيرة طويلة تمتد لأكثر من 22 عامًا في عالم كرة القدم.

وأشارت الـ "BBC" إلى أن أول مباراة رسمية لحسن كمدرب لمنتخب مصر ستكون في تصفيات كأس العالم 2026 ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو القادم.