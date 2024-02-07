نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل قطر المتوقع أمام إيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم المنتخب القطري لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب إيران مساء اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

موعد مباراة قطر ضد إيران

ومن المقرر أن تقام مباراة قطر أمام نظيره منتخب إيران مساء اليوم الأربعاء عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الثمامة.

ويلتقي الفائز من مباراة قطر وإيران مع منتخب الأردن في نهائي بطولة كأس آسيا والذي تأهل على حساب نظيره منتخب كوريا الجنوبية بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

تشكيل قطر المتوقع ضد إيران

ويتوقع أن يدخل المدرب ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مشعل برشم.

في خط الدفاع: بيدرو ميجيل، خوخى بوعلام، محمد وعد، جاسم جابر.

في خط الوسط: حسن الهيدوس، أحمد فتحي، بسام الراوي.

في خط الهجوم: لوكاس مينديز، المعز علي، أكرم عفيف.