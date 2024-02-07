نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر ليفربول.. حسام حسن يفاجئ محمد صلاح بقرار لا يُصدق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مقترح يفكر فيه المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر

باتت العلاقة بين حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، والدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حديث الساعة في أعقاب تولي الأول مسؤولية القيادة الفنية للفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي فشل مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وتطارد الأقاويل، علاقة حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر والمدير الفني الجديد بمحمد صلاح صاحب الأرقام القياسية مع ليفربول في البريميرلييج، لدرجة وصلت لأنباء سحب شارة قيادة منتخب مصر من صلاح.

العميد يدرس أول قرار يذيب الجليد

حسام حسن يخطط لمرحلة مختلفة مع الفراعنة

علم “دوت الخليج الرياضي” أن حسام حسن تلقى اقتراحًا من المقربين بالسفر إلى إنجلترا لمقابلة محمد صلاح خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإذابة الجليد بين الطرفين.

ولم يبت العميد في هذا الاقتراح حتى اللحظة، ولكنه يحاول كسب ود الجميع داخل منتخب مصر وفتح صفحة جديدة تسهل مهمة إدارته الفنية للفراعنة في هذه المرحلة الحاسمة.

حقيقة سحب شارة القيادة من صلاح

تواصل “دوت الخليج الرياضي” مع مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني الجديد للفراعنة، الذي أكد أن حسن ليس في حساباته مثل هذه الخطوة مع صلاح بل العكس يريد في تهدئة الأجواء وفتح صفحة جديدة مع الجميع داخل منتخب مصر.

وأضاف مؤكدًا أن حسام حسن لا يريد إثارة أي مشكلة داخل فريق الفراعنة، وكل اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح يدعمهم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

فلاش باك.. حسام حسن يفتح النار على محمد صلاح

مواجهة مرتقبة بين حسام وصلاح

رغم أن نادي ليفربول قال في بيان رسمي أن الإصابة أجبرت صلاح على الخروج من الملعب في النصف الأول من مباراة كأس الأمم الإفريقية مع غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول.. سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الإفريقية إذا تأهلت مصر للنهائيات".

لكن لم يتمالك حسام حسن نفسه من الهجوم على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد إصابته بكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار وسفره إى انجلترا للعلاج سريعًا على أمل اللحاق بالفراعنة في مشوار البطولة، ليصرح قائلًا: “ والله لو هنخسر النهائي مترجعش.. منتخب مصر خط أحمر”.. ولكن بعد تولي العميد مسؤولية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بات الأمر مختلفًا وسيحاول حل أي أزمة تعكر صفو مسيرة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.