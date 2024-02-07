نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد عبد القادر ينتقل لهذا النادي التركي خلال 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف من داخل نادي الأهلي عن اقتراب انتقال أحمد عبد القادر من صفوف الفريق إلى نادي سيفاس سبور التركي، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في تركيا؛ يأتي هذا بعد استبعاده من حسابات المدير الفني مارسيل كولر.

أحمد عبد القادر ينضم لصفوف سيفاس سبور خلال ساعات

أكد المصدر أن نادي سيفاس سبور قدم عرضًا رسميًا للأهلي للحصول على خدمات أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء في نهاية المطاف.

أوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترحب بالعرض المقدم من سيفاس التركي وتجري مفاوضات حول القيمة المالية للصفقة، ويمكن أن يتم حسمها قبل إغلاق فترة الانتقالات في تركيا 9 فبراير الحالي.

يحتل نادي سيفاس سبور المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي بعدما حقق رصيدًا يبلغ 30 نقطة.

لم يكن عبد القادر ضمن خطط مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى سموحة وسيراميكا كليوباترا، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

شارك عبد القادر في سبع مباريات خلال الموسم الحالي، وسجل هدفًا وصنع اثنين آخرين بقميص الأهلي في جميع البطولات.

لم يكن عبد القادر ضمن قائمة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث حقق الفريق البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.