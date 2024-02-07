نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-2-2024 في كأس فرنسا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر فبراير الجاري، في كأس فرنسا هذا الموسم، والتي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل.

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا

ليون ضد ليل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

مونبيليه ضد نيس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

ستراسبورج ضد لوهافر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

لو بوي فوت ضد ماين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

سانت بريست ضد فالينسيان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان ضد ستاد بريست، في تمام الساعة 10:10 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس فرنسا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس فرنسا هذا الموسم، وسيتم بث مباريات اليوم الأربعاء عبر شاشاتها المختلفة.