نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق أتليتكو مدريد نظيره أتليتك بلباو، اليوم الأربعاء 7 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد أتليتك بلباو

تُقام المباراة بين فريقي أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع تلك المباراة بين فريقي أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو عبر قناة ssc extra 1، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لمباريات كأس ملك إسبانيا.

وكان قد تأهل فريق أتليتكو مدريد لدور النصف نهائي بعد الفوز على حساب فريق إشبيلية، بنتيجة هدف دون رد، بينما انتصر فريق أتليتك بلباو على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن مباراة الإياب بين فريقي أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو ستقام يوم 29 فبراير، على ملعب سان ماميس.