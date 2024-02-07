نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 على ملعب "فيلا بارك"، وذلك في إطار إياب الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي تشيلسي وأستون قد انتهت بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة تشيلسي وأستون فيلا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أستون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.