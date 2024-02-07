تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب جنوب إفريقيا منافسه منتخب نيجيريا، اليوم الأربعاء 7 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

جنوب إفريقيا ضد نيجيريا

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تأهل لدور النصف نهائي بعد الفوز على حساب منتخب الرأس الأخضر عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

بينما صعد منتخب نيجيريا لدور النصف نهائي بعد فوزه أمام منتخب أنجولا، بنتيجة هدف دون رد.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع أمام نيجيريا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موادو- جرانت كيكانا- موثوبي مفالا- أوبري موديبا.

خط الوسط: موكوينا تيبوهو- سفيفيلو سيتهولي - ثابيلو مورينا.

خط الهجوم: إيفيدينس ماكجوبا- ثيمبا زواني- بيرسي تاو.