نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. الصن: فرنانديز يرغب في الرحيل عن تشيلسي فوت ميركاتو: ألونسو على رأس اهتمامات ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 06-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

إنزو فرنانديز يرغب في الرحيل عن تشيلسي

يفكر لاعب خط الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، 23 عامًا، في مغادرة تشيلسي بعد عام واحد فقط من انضمامه إلى النادي مقابل 121 مليون يورو (107 ملايين جنيه إسترليني) بعقد مدته 8 سنوات ونصف. (الصن)

اشتكى لاعبو تشيلسي من أن تدريب ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على العناصر التكتيكية محدود، في حين أعرب الوافدون الجدد عن أسفهم بشأن عقودهم طويلة الأجل. (أثليتك)

ومع ذلك، سينتظر تشيلسي حتى نهاية الموسم لتقييم مستقبل بوكيتينو كمدرب. (فوتبول لندن)

أجرى نادي ليفربول اتصالات مع تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، عقب قرار يورغن كلوب بمغادرة النادي نهاية الموسم. (فوت ميركاتو)

مانشستر يونايتد يرغب في ضم مايكل أوليس

يريد مانشستر يونايتد التركيز على الشباب في التعاقدات الصيفية، حيث يستهدف مايكل أوليس جناح كريستال بالاس البالغ من العمر 22 عامًا تحت 21 عامًا ومدافع إيفرتون الإنجليزي جاراد برانثويت البالغ من العمر 21 عامًا. (الصن)

سيكون لمدرب يونايتد إريك تين هاج تأثير أقل على استراتيجية انتقالات النادي اعتبارًا من هذا الصيف. (مترو)

لم يتعاقد مانشستر سيتي بعد مع الجناح البرازيلي سافيو البالغ من العمر 19 عامًا، والمعار حاليًا لنادي جيرونا الإسباني من نادي تروا الفرنسي، لكن المحادثات جرت ويأمل الفائزون بالثلاثية في الاتفاق على صفقة. (إي إس بي إن)

سيحتاج السيتي إلى تقديم أدلة القيمة السوقية العادلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إتمام صفقة سافيو لأن تروا جزء من مجموعة سيتي لكرة القدم. (تلجراف)

سيفكر باريس سان جيرمان في التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، 26 عامًا، إذا قاموا ببيع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 25 عامًا هذا الصيف. (الصن)

لا يزال ميلان مهتمًا بمدافع فولهام الإنجليزي توسين أدارابيويو البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يتمتع بحرية فتح محادثات مع الأندية الخارجية بشأن انتقال مجاني في الصيف حيث دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده. (كالتشيو ميركاتو)

أبدى عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامًا بمدافع برشلونة الإسباني تحت 17 عامًا، ب أو كوبارسي، الذي لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 10 ملايين يورو (8.5 مليون جنيه إسترليني). (إي إس بي إن)