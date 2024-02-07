نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجأة حسين لبيب لكهربا ورحيل أحمد عبد القادر.. أهم صفقات الزمالك والصحف العالمية تغازل حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 7-2-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة في غرامة كهربا

محمود كهربا

أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن خطوات جديدة تتخذها إدارة النادي الأبيض بشأن الغرامة التي فرضت على لاعب الأهلي، محمود كهربا، لصالح الزمالك.

وصرح لبيب في مقابلة تلفزيونية على قناة "أون أي": "نحن حاليًا في محادثات مكثفة مع النادي الأهلي بشأن الغرامة المفروضة على كهربا، ونحن نحتفظ بعلاقة جيدة معهم في النهاية".

وأوضح قائلًا: "الغرامة تجاه كهربا وليست تجاه الأهلي، ونحن نسعى للحصول على هذه الأموال بشكل طبيعي".

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أحمد عبد القادر ينتقل لهذا النادي خلال 48 ساعة

أحمد عبد القادر

تم الكشف من داخل نادي الأهلي عن اقتراب انتقال أحمد عبد القادر من صفوف الفريق إلى نادي سيفاس سبور التركي، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في تركيا؛ يأتي هذا بعد استبعاده من حسابات المدير الفني مارسيل كولر.

أكد المصدر أن نادي سيفاس سبور قدم عرضًا رسميًا للأهلي للحصول على خدمات أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء في نهاية المطاف.

أوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترحب بالعرض المقدم من سيفاس التركي وتجري مفاوضات حول القيمة المالية للصفقة، ويمكن أن يتم حسمها قبل إغلاق فترة الانتقالات في تركيا 9 فبراير الحالي.

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الزمالك: كان لدينا إصرار على ضم هذا اللاعب

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الكرة المصرية تحتاج لنظرة بالنسبة لمركز المهاجم، وأن الكرة المصرية تفتقد المهاجم القوي.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الكرة فى مصر لازم نظرة من اتحاد الكرة بشأن إنضمام المهاجمين الأجانب، لازم ننظر أن مصر ليس بها سوي مهاجم واحد أو إثنين فقط المميزين.

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حسام حسن يفاجئ محمد صلاح بقرار لا يُصدق

محمد صلاح وحسام حسن

باتت العلاقة بين حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، والدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حديث الساعة في أعقاب تولي الأول مسؤولية القيادة الفنية للفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي فشل مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وتطارد الأقاويل، علاقة حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر والمدير الفني الجديد بمحمد صلاح صاحب الأرقام القياسية مع ليفربول في البريميرلييج، لدرجة وصلت لأنباء سحب شارة قيادة منتخب مصر من صلاح.

علم “دوت الخليج الرياضي” أن حسام حسن تلقى اقتراحًا من المقربين بالسفر إلى إنجلترا لمقابلة محمد صلاح خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإذابة الجليد بين الطرفين.

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الصحف العالمية تسلط الضوء على حسام حسن

حسام حسن

سلطت الصحف العالمية، الضوء على تولي حسام حسن مهمة المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد خروج الفراعنة المخيب من دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار بعد الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

وعنون الموقع الرسمي لبي إن سبورتس باللغة الفرنسية بعنوان: "الفراعنة وجدوا مدربهم وهو ليس هيرفي رينارد".

وذكر الموقع أنه بعد العديد من التقارير التي أشارت إلى اقتراب رينارد من تدريب الفراعنة، فقد أصبح واضحًا أنه خرج رسميًا من حسابات الاتحاد المصري، الذي قرر في النهاية الاعتماد على مدرب وطني.