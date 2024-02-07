نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-2-2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، موعد انطلاق مباريات اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

نوتنجهام فورست ضد بريستول سيتي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشيلسي ضد أستون فيلا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الجاري، وسيتم نقل مباريات اليوم الأربعاء عبر قناة beIN Sports 1 و2.