نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمود فتح الله يعلن رحيله عن بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمود فتح الله المدرب بالجهاز الفني لنادي بيراميدز، رحيله رسميًا عن النادي بعد ٤ سنوات قضاها ضمن الجهاز الفني للنادي.

محمود فتح الله يرحل عن بيراميدز

وقرر فتح الله الرحيل عن بيراميدز بعد إقالة البرتغالي جيمي باتشيكو وجهازه الأجنبي المعاون بسبب سوء النتائج.

فتح الله كتب عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام:" النهارده بعتذر عن الاستمرار في بيراميدز، اكتر من ٤ سنين بعتز بكل شخص اتعاملت معاه خلال الفتره اللي فاتت".

وأضاف:"بشكر الاداره علي الثقه وبشكر اللاعيبه الرجاله اتشرفت اني اتعاملت معاكم".

وتابع:"وبشكر كل المدربين والاجهزه الاداريه والطبيه والعاملين في النادي".

وأكمل:"بتمني ليكم دايما التوفيق، وتحدي جديد قريب ان شاء الله"