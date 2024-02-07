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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل مباراة تلا والمنصورة بدوري القسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف نو عصر اليوم الأربعاء مباراة فريق مركز شباب تلا بقيادة كريم علوان مع فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدوماني بالجولة الثالثة عشر لمنافسات المجموعة الخامسة من دوري القسم الثاني.

ويخوض تلا اللقاء بتشكيل مكون من..

محمود عز الدين ومصطفى عبد الحي سفروته وأحمد عبد الصادق مستيك وسعيد المشد وعبد الرحمن نبيل كوكو وعلي ناصر واسلام قطب ونادر السيد وهشام سرحان وصلاح جبر ومحمود عبد الحفيظ.

البدلاء: نور الهواري وأحمد سايكو وعمر خليفة وعمر أمادو ومحمد السيد حبيبه ومصطفى صيام ومحمد حتاته وحماده هلال وإبراهيم مصطفى.

مصطفى مدحت ومحمد عبد القادر وأحمد ناصف وعلي بسيوني ومحمد حمودة وكريم بدير ومحمد أشرف أوشه ويوسف بيبو ومحمد رضا الحدقة وايهاب فؤاد وأحمد رجب هريسة.

البدلاء: ابراهيم عبد المقصود وعمرو عبد الحميد ومحمود جاب الله وأحمد جمعه ومحمد يسري ومصطفى حفني واسامة جمال فراج وحسني ذكي وخالد رسلان.

يدير اللقاء الحكم أحمد الحلواني يعاونة ممدوح مرسي ومصطفى صلاح وحكم رابع أحمد خليل ومراقب الحكام صلاح طلبه ومراقب مسابقات سعيد العجواني .