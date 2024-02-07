نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يواجه غزل المحلة وديًا استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مباراة ودية مساء اليوم أمام غزل المحلة في الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الزمالك في دوري نايل.

يسعى ايهاب جلال تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات دوري نايل.

يذكر أن النادي الإسماعيلي خاض أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الحالية استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل.

يستأنف النادي الإسماعيلي تدريباته مساء الغد على ستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الزمالك في دوري نايل.

موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 19 فبراير القادم.

