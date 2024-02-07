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أحمد جودة - القاهرة - قطر ضد إيران.. شاهد بث مباشر مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

قطر ضد إيران.. شاهد بث مباشر مباراة قطر وإيران في كأس آسيا.. تترقب جماهير كرة القدم بشغف كبير مباراة قطر ضد إيران التي تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير في نصف نهائي كأس آسي، ويعد لقاء اليوم بمثابة صدام ناري حيث ستشهد الملاعب القطرية مواجهة شرسة بين منتخبي قطر وإيران، ويعتبر هذا اللقاء لقاءً حاسمًا في مشوار البطولة، حيث يسعى كل منتخب للتأهل إلى المباراة النهائية ومنح جماهيره فرصة الفوز باللقب القاري المرموق.

قطر ضد إيران.. شاهد بث مباشر مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

وكان منتخب قطر قد صعد لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا بعد الفوز على حساب نظيره منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب إيران على حساب نظيره منتخب اليابان بالفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

موعد مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة سيكون موعد مباراة قطر ضد إيران على ملعب الثمامة، حيث بلغ منتخب قطر الدور نصف النهائي للمرة الثانية تواليًا بعد نسخة 2019، التي توِّج بها، عقب فوزه على نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح 3ـ2.

مباراة قطر وإيران في نصف كأس آسيا.. القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد قطر، هي شبكة «بي إن سبورتس» القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب قطر في ربع نهائي كأس آسيا 2023 على قنوات beIN Asian Cup التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

تشكيل قطر وإيران في نصف كأس آسيا اليوم

جاء تشكيل قطر المتوقع كالتالي:-

• في حراسة المرمى: مشعل برشم.

• في خط الدفاع: بسام الراوي، طارق سلمان، لوكاس مندس، محمد وعد.

• في خط الوسط: مصطفى مشعل، أحمد فتحي، جاسم جابر.

• في خط الهجوم: المعز على، أكرم عفيف، إسماعيل محمد.

بينما جاء تشكيل إيران المتوقع كالتالي:

• في حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

• في خط الدفاع: كنعانى، شجاع خليل زاده، محمدى، رامين رضائيان.

• في خط الوسط: أوميد إبراهيم، سامان قدوس، علي رضا جهانبخش، موهيبي

• في خط الهجوم: سردار أزمون.