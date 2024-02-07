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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وإيران يلا شوت في كأس آسيا

منافسة آسيوية بين Qatar vs Iran اليوم، مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا 2024، ويشهد استاد الثمامة في قطر مباراة قوية ومثيرة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2024، حيث يستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره الإيراني في مواجهة تعد من بين أبرز المباريات في البطولة.

منتخب قطر يتطلع إلى تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجح في التتويج بلقب البطولة السابقة. ويأمل الفريق في تكرار النجاح وتحقيق اللقب على أرضه وأمام جماهيره.

تأهل منتخب قطر لنصف النهائي بأداء متميز، حيث انتزع صدارة المجموعة الأولى في البطولة بالعلامة الكاملة، بفوزه في كل مبارياته. وتمكن الفريق من تخطي منافسيه منتخبي فلسطين وأوزبكستان بأداء قوي وتنظيمي.

من جهة أخرى، يدخل منتخب إيران المباراة بثقة كبيرة، بعدما تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وتأهل بسهولة إلى نصف النهائي. وقد قدم منتخب إيران أداءً مميزًا خلال مساره في البطولة، حيث تمكن من الفوز على منافسيه في جميع مبارياته.

من المتوقع أن تكون مباراة قطر وإيران مثيرة ومشوقة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. وسيكون للأداء الفردي لللاعبين تأثير كبير على نتيجة المباراة، إضافة إلى استراتيجيات المدربين وقدرتهم على قيادة فرقهم للانتصار.

متي موعد مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2024؟

منتخب قطر لكرة القدم يستعد لمواجهة منتخب إيران في المباراة المنتظرة التي ستُقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير الجاري، مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر يلا شوت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023. يُقام اللقاء على أرضية استاد "الثمامة"، حيث من المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومليئة بالتحديات.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة مباشرة عبر القنوات الرياضية المختصة، مما يتيح لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم متابعة الأحداث والتشجيع على فريقهم المفضل في هذه المواجهة الهامة.

وفي سياق متصل، تحددت مواعيد بث مباشر لمباراة إيران ضد قطر في بطولة كأس آسيا 2024، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2024؟

يُعد استحواذ القنوات الرياضية على حقوق بث البطولات الرياضية الكبرى أمرًا شائعًا، وكأس آسيا 2024 ليست استثناءًا، بث مباشر مباراة قطر وإيران يلا شوت وفيما يلي نظرة عامة على القنوات العربية التي اكتسبت حقوق بث هذه البطولة الهامة، وكيف سيتم بث مباراة قطر وإيران في مختلف البلدان العربية:

قنوات بي إن سبورتس كأس آسيا: ستُنقل مباراة قطر وإيران عبر هذه القناة في جميع البلدان العربية باستثناء الإمارات والسعودية والعراق. يُعتبر بي إن سبورتس من أبرز القنوات الرياضية في العالم وتتمتع بشبكة تغطية واسعة.

قنوات الكأس اكسترا 1 و2: ستُنقل المباراة عبر هذه القنوات في بعض الدول العربية، وتوفر تغطية شاملة لمختلف البطولات الرياضية، والقناة الرابعة العراقية: في العراق، ستكون المباراة مُذاعة عبر هذه القناة المحلية، التي تُعتبر واحدة من أبرز مصادر الرياضة في البلاد، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا: في الإمارات، ستكون المباراة مُذاعة عبر هذه القناة الرياضية المحلية، التي تعتبر من بين أبرز مصادر الرياضة في الإمارات، وSSC 1 HD: في المملكة العربية السعودية، ستكون هذه القناة هي الناقلة الحصرية لمباراة قطر وإيران، وعليهم الاشتراك لمشاهدتها وامتلاك جهاز GOBX، وستتمكن الجماهير العربية في مختلف البلدان من متابعة هذه المباراة المهمة بفضل التغطية الواسعة التي تقدمها هذه القنوات الرياضية المختلفة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2024

يُتيح للمشاهدين العرب مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر يلا شوت عبر مجموعة متنوعة من القنوات الناقلة على مختلف الأقمار الصناعية. وفيما يلي توضيح للقنوات الرئيسية والأقمار التي يمكن استقبالها عليها:

قناة الرابعة العراقية: يمكن مشاهدتها فقط عبر القمر الصناعي نايل سات، وتُعتبر مصدرًا مهمًا لبث الأحداث الرياضية في العراق.

قناة SSC1 HD: يمكن مشاهدتها حصرًا عبر القمر الصناعي عرب سات، وهي القناة الحصرية التي ستبث مباراة قطر وإيران في المملكة العربية السعودية.

قناة beIN Asian Cup: يمكن متابعتها على قمري نايل سات وسهيل سات، وتُعد واحدة من أبرز القنوات الرياضية التي تبث أحداث كأس آسيا 2024.

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 Alkass EXTRA One HD سهيل سات 11642 أفقي 27500 2/3 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 Alkass EXTRA TWO HD سهيل سات 11566 أفقي 27500 2/3 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2024؟

بحصول قناة بي إن سبورت على حقوق كأس آسيا 2024، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة قطر وإيران تويتر من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

ومن داخل المملكة العربية السعودية، لا توجد إلا طريقة واحدة لمشاهدة جميع فعاليات البطولة الآسيوية، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية "شاهد VIP"، والمتاحة عليها جميع قنوات SSC.

معلق مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2024

في مباراة قطر وإيران بث مباشر في بطولة كأس آسيا، ستكون التعليقات المميزة والشيقة مسؤولية عصام الشوالي على قنوات بي إن سبورت، وعلى قنوات الكأس سيكون خليل البلوشي وعبد الرحمن العبد الله هما المعلقان المسؤولان عن نقل أجواء المباراة بشكل مثير ومشوق للمشاهدين.

بالنسبة للمشاهدين الراغبين في متابعة المباراة عبر قناة SSC1 HD، فسيكون لديهم فرصة للاستمتاع بتعليق المعلقين البارعين، فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى، ومحمد حسين أضرضور على الصوتية الثانية. يتميز كل من هؤلاء المعلقين بخبرتهم الواسعة في مجال التعليق الرياضي وقدرتهم على إضفاء الحماس والإثارة على المباريات.

من المتوقع أن يقدم عصام الشوالي تحليلًا متميزًا لأداء الفريقين وتطورات المباراة على مدار اللقاء، وسيكون له تأثير كبير في نقل أجواء المباراة وإبراز أبرز اللحظات والتحليلات التكتيكية.

أما خليل البلوشي وعبد الرحمن العبد الله، فسيعملان على إضفاء جو من الحماس والتشويق على النقل التلفزيوني للمباراة على قنوات الكأس. يتمتع الثنائي بقدرة فائقة على إثارة الانتباه وتسليط الضوء على التفاصيل البارزة واللحظات الحاسمة في المباراة.

على الصعيد الصوتي، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتعليق فهد العتيبي ومحمد حسين أضرضور على قناة SSC1 HD، حيث يمكنهما توجيه الأنظار إلى التفاصيل الفنية للعبة وتحليل الحركات والاستراتيجيات التي تستخدمها الفرق في الميدان.

معلق مباراة قطر وإيران

القناة المعلق SSC 1 HD فهد العتيبي

محمد حسين أضرضور beIN Asian Cup 1 عصام الشوالي Alkass EXTRA One HD خليل البلوشي Alkass EXTRA TWO HD عبد الرحمن العبد الله

التشكيل المتوقع لمباراة قطر وإيران اليوم في كأس آسيا

أولًا:- تشكيل منتخب قطر أمام إيران

يأتي تشكيل منتخب قطر المتوقع اليوم، لمواجهة منافسه الإيراني في نصف نهائي كأس آسيا 2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: لوكاس مينديز - المهدي علي - طارق سلمان.

خط الوسط: محمد وعد - حسن الهيدوس - أحمد فتحي - جاسم جابر - بيدرو ميغيل.

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي.

ثانيا:- تشكيل منتخب إيران أمام قطر

ينتظر أن يكون تشكيل منتخب إيران اليوم، لملاقاة العنابي في نصف نهائي البطولة الآسيوية 2023 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند

خط الدفاع: ميلاد محمدي - شجاع خليل زادة - حسين كنعاني - رامين رضائيان

خط الوسط: سعيد عزت اللهي - أوميد إبراهيم - محمد محبي - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش

خط الهجوم: مهدي طارمي.

إيران تتفوق علي قطر في القيمة التسوقية

قبل مواجهة نصف النهائي بين منتخبي إيران وقطر في بطولة كأس آسيا، يتفوق منتخب إيران على منافسه قطر في القيمة التسويقية. فقد وصلت قيمة منتخب إيران إلى 51.58 مليون يورو، مما يعكس القوة والشعبية التي يتمتع بها منتخب الأسود في الساحة الكروية. ويعتبر مهدي طارمي، أحد نجوم منتخب إيران، الأغلى من بين لاعبي الفريق بقيمة تبلغ 12 مليون يورو، مما يبرز تأثيره وأهميته في تشكيل الفريق وقيادته نحو النجاح في البطولة.

أما بالنسبة لقيمة منتخب قطر التسويقية، فتبلغ 15.90 مليون يورو، وهو رقم يعكس التطور الذي شهده كرة القدم القطرية مؤخرًا والانتشار العالمي الذي حققه المنتخب. ويعد أكرم عفيف، نجم السد القطري، الأغلى في صفوف منتخب قطر بقيمة 4.5 مليون يورو، وهو لاعب بخبرة ومهارة عالية يسهم بشكل كبير في أداء ونجاح الفريق.

تظهر هذه الأرقام القيمية الفارق في الجاذبية التسويقية بين الفريقين، إذ تعكس القيمة الأعلى لمنتخب إيران الشعبية والتأثير الكبير الذي يمتلكه في الساحة الدولية، بينما تعكس القيمة الأقل لمنتخب قطر تقدمه وتطوره المستمر في السنوات الأخيرة واستعداده للتحديات الكبيرة على المستوى القاري والعالمي.

إيران ضد قطر.. رحلة الوصل للنهائي

يتمتع المنتخب الإيراني بتاريخ حافل في بطولة كأس آسيا، حيث استطاع التتويج باللقب 3 مرات سابقًا، مما يجعله يحتل المركز الثاني مشاركة مع المنتخب السعودي، وكلاهما يأتي خلف منتخب اليابان الذي يتصدر القائمة بالفوز باللقب 4 مرات.

من جانبه، فقد حقق المنتخب القطري اللقب الأخير للبطولة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات عام 2019، حيث كانت هذه المرة الوحيدة التي توج فيها بلقب كأس آسيا. ومنذ بداية البطولة الحالية، يقدم منتخب قطر أداءً متميزًا حيث تصدر مجموعته بثلاثة انتصارات متتالية، وتأهل بصعوبة إلى دور الـ16، ثم استطاع التأهل لنصف النهائي بعد تجاوزه عقبة منتخب أوزبكستان في ربع النهائي.

من جانبه، يأتي المنتخب الإيراني بقوة إلى نصف النهائي بعد تصدره لمجموعته بتحقيقه الانتصار في جميع مبارياته، وتأهله بشق الأنفس عقب فوزه بضربات الجزاء المثيرة على حساب المنتخب السوري في دور الـ16، ثم فوزه الصعب على المنتخب الياباني في دور الثمانية.

وعلى الرغم من أن المنتخبين التقيا مرتين في سابقة المسابقة، فإن الفوز كان لصالح المنتخب الإيراني في المرتين، ويسعى المنتخب القطري إلى تحقيق الانتصار الأول على إيران في هذه البطولة.