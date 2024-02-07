نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيجيريا ضد جنوب إفريقيا.. شاهد بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نيجيريا ضد جنوب إفريقيا.. شاهد بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا.. شاهد بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا.. في ذاكرة اللحظات الرياضية الاستثنائية، نتجه اليوم نحو ملعب الحلم الإفريقي لمشهادة فصل جديد من دروب النجاح والإثارة بين نيجيريا وجنوب إفريقيا الذان يلتقيان مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير في معركة كروية مرتقبة ضمن كأس أمم إفريقيا، حيث يتصارع الأبطال على العشب الأخضر لتقديم عروض فنية ترسم لوحة جديدة في سماء الكرة الإفريقية، لذا دعونا نترقب هذا الصراع الرياضي المشوق، حيث يلتقي التاريخ بالطموح ليخلقوا سويًا تحفة كروية لا تُنسى.

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا.. شاهد بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا اليوم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا.. القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024، هي مجموعة بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بين سبورت ماكس 1، في مباراة يتسلح رفاق تاو بخبرات بروس صاحب «71 عامًا» باللقب القاري مع الكاميرون في 2017، إذ تولى قيادة «الأسود» الذي نجح في التتويج بالذهب.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام جنوب إفريقيا

يتوقع أن يأتي تشكيل منتخب نيجيريا اليوم، لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 على النحو الآتي:

• حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

• خط الدفاع: زايدو سانوسي - كينيث أوميرو - ويليام تروست إيكونج - موسيس سيمون.

• خط الوسط: أولا آينا - ويلفرد نديدي - جو أريبو.

• خط الهجوم: صامويل تشوكويزي - تايوو أونيي - كيليتشي إيهانتشو.

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا أمام نيجيريا

فيما يأتي تشكيل منتخب جنوب إفريقيا المتوقع اليوم، لمقابلة نظيره النيجيري في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 على النحو الآتي:

• حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

• خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

• خط الوسط: سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا.

• خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.