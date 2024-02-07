لهذا السبب.. جوزيه جوميز يجمع بـ "سيف جعفر ومحمود علاء"

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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الثنائي محمود علاء وسيف جعفر، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

جوزيه جوميز يجمع بـ "سيف جعفر ومحمود علاء"

وحرص جوميز، على توجيه تعليماته الفنية لثنائي الفريق، لتنفيذها خلال مران الفريق، سواء بكيفية إفساد الهجمات للمنافس، أو التحول من الدفاع للهجوم.

كما شهد مران اليوم، حضور حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم خلال فترة توقف الدوري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

