نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة ايران ضد قطر الجنوبية | كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منتخب إيران يتجه نحو مواجهة قوية في نصف النهائي أمام منتخب قطر في ملعب الثمامة، تأتي هذه المباراة ضمن سياق الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى النهائي.

تُعد هذه المواجهة فرصة حاسمة لكل من إيران وقطر لتحقيق تقدم إضافي في البطولة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة الشرسة على اللقب.

موعد مباراة ايران وقطر في كأس آسيا

تقام مباراة المنتخب ايران وقطر، في الدور الـ نصف نهائي في كأس آسيا 2023، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، على استاد الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة ايران وقطر لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة ايران وقطر في كأس آسيا

تُنقل مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات beIN SPORTS AFC والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة.

معلق مباراة ايران وقطر في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من

beIN Sports Asian عصام الشوالي SSC SPORTS 1 فهد العتيبي الكأس اكسترا خليل البلوشي أبو ظبي الرياضية بلال علام القناة الرابعة مناف الحميداوي

تشكيل منتخب ايران المتوقع ضد منتخب قطر في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى علي رضا بيرانفاند. خط الدفاع كنعانى - شجاع خليل زاده - محمدى - رامين رضائيان. خط الوسط أوميد إبراهيم - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش - موهيبي. خط الهجوم سردار أزمون.

تشكيل منتخب قطر المتوقع ضد منتخب ايران في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى مشعل برشم. خط الدفاع بيدرو ميجيل - خوخى بوعلام - محمد وعد - جاسم جابر. خط الوسط حسن الهيدوس - أحمد فتحي - بسام الراوي. خط الهجوم لوكاس مينديز - المعز علي - أكرم عفيف.

يواجه الفائز من مباراة قطر وإيران، منتخب النشامى الأردني، في المباراة النهائية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ايران ضد قطر

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.