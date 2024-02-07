نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يعلن عودة أحمد ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار التعاقد مع أحمد ياسين لاعب نادي الاتحاد السكندري.

ويأتي ذلك عقب قطع إعارته مع نادي الاتحاد السكندري وعودته مرة أخرى لنادي البنك الأهلي في أخر أيام القيد الشتوي أمس.

أبرم نادي البنك الأهلي العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قبل عودة مباريات الدوري.

يواصل نادي البنك الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب البنك الأهلي بالعجوزة استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل.

موعد مباراة البنك الأهلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها منتصف شهر فبراير الجاري.