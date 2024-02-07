نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كوت ديفوار مع نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية اليوم الأربعاء الموافق 7/2/2024 في لقاء حاسم وهام بينهم بستاد الحسن واتارا ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة كوت ديفوار والكونغو

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق مباراة كوت ديفوار والكونغو مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل كوت ديفوار أمام الكونغو

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: سيرج، اوديلون، ايفان، جيسلان.

خط الوسط: سيري، فرانك كيسي، نيكولاس.

خط الهجوم: فوفانا، ماكس، كريستيان.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار والكونغو

تردد قناة bein sports afcon

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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