نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن (0-0) مشاهدة مباراة قطر وإيران يلا شوت بث مباشر بـدون تقطيع في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منافسة آسيوية بين Iran - Qatar اليوم، مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، سيتجه ملايين الأعين حول العالم إلى ملعب الثمامة المونديالي لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2024 بين منتخب قطر ومنتخب إيران، والتي ستحظى بدعم جماهيري كبير.

يسر موقع دوت الخليج أن يقدم بثًا مباشرًا لمباراة قطر ضد إيران في دور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا. ستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، على استاد الثمامة. ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ستتاح للمشجعين فرصة متابعة المباراة مباشرة عبر موقع دوت الخليج، حيث سيتم تقديم تغطية مفصلة للأحداث ونقل اللقطات الحية من الملعب، مما يتيح لجميع المشجعين الاستمتاع بتلك المواجهة المثيرة بين قطر وإيران.

يستمر منتخب قطر بتقديم أداء مميز في البطولة، حيث يشهد المونديال القاري للمرة الثانية على التوالي تألق "العنابي"; على الرغم من إهدار عدة فرص سهلة، إلا أنهم نجحوا في تأهيلهم للدور نصف النهائي بفضل تألق مشعل برشم في ركلات الترجيح وتألق الفريق بشكل عام.

مواجهة منتخب إيران قد تكون مختلفة وأكثر تحديًا من المباريات السابقة، حيث أظهر المنتخب الفارسي قوته الكبيرة، خاصة في الشوط الثاني من مباراتهم الأخيرة أمام اليابان; استحوذوا على اللقاء وأضاعوا العديد من الفرص قبل أن ينتصروا في اللحظة الأخيرة بركلة جزاء.

سيعود نجم المنتخب الإيراني، مهدي طارمي، الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في البطولة، للمشاركة بعد غيابه عن مباراة اليابان بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يعزز هذا العودة خط هجوم المنتخب الإيراني ويجعله أقوى، بالرغم من الأداء الممتاز الذي قدمه سردار أزمون خلال غيابه.

منذ عام 1976 ولم يحقق منتخب إيران اللقب، وربما تكون هذه البطولة فرصتهم الكبيرة للتتويج. ولكن عليهم أولًا تخطي حامل اللقب الذي يبدو في حالة جيدة. في النهاية، ستكون المواجهة مثيرة للجماهير سواءً في الملعب أو أمام شاشات التلفاز.

متى موعد وتوقيت مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

تقدم “دوت الخليج” بث مباشر مباراة قطر وإيران يلا شوت منتخب قطر سيواجه منتخب إيران في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء، الموافق 7 فبراير. سيتم استضافة المباراة في ستاد "الثمامة"، وستكون متاحة للمشاهدة عبر بث مباشر.

مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر يلا شوت

بالنسبة لمباراة إيران ضد قطر اليوم في كأس آسيا 2024، سيتم بثها مباشرة في توقيتات مختلفة; ستنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد إيران في كأس أمم آسيا 2023؟

سيتم نقل مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر تويتر في نصف نهائي كأس آسيا 2024 عبر عدد من القنوات المجانية والمفتوحة. تمكنت مجموعة من الشبكات الفضائية المشفرة والمفتوحة من الحصول على حقوق بث مباشر لمباريات البطولة، وذلك للمشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء بشكل مدفوع أو مجاني.

تحظى شبكة "بي إن سبورتس" بحقوق بث مباريات كأس آسيا 2023 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق. يمكن للمشجعين الاشتراك في باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية لمتابعة المباريات المتبقية في البطولة.

في المملكة العربية السعودية، ستكون المباراة متاحة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما ستقوم قناة أبوظبي الآسيوية بنقل المباراة في الإمارات. أما في العراق، فسوف تقوم القناة الرابعة العراقية بنقل المباراة.

هذه القنوات ستوفر فرصة للمشجعين لمشاهدة المباراة المثيرة بين قطر وإيران مباشرة وبجودة عالية.

تردد قنوات بي إن سبورت كأس آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد القنوات الأخرى الناقلة:

تردد قنوات أبوظبي الرياضية على عرب سات تردد قناة SSC1 HD تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

كيف أشاهد البث المباشر لمباراة قطر وإيران اليوم في كأس آسيا؟

لمتابعة البث المباشر لمباراة قطر وإيران يلا شوت في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو حكم مباراة قطر وإيران الذي أثار الجدل؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيدير مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير. وقد تم اختيار الحكم الدولي أحمد العلي من الكويت لقيادة هذه المباراة المهمة التي ستقام في استاد الثمامة.

تشير التقارير إلى أن تعيين العلي يعد تكريمًا لأدائه المميز في التحكيم. وسيتم مساعدته في إدارة المباراة من قبل الحكم المساعد عبد الهادي العنزي من الكويت ومحمد زيرول بن خليل تان من ماليزيا. يتوقع أن يقدم هؤلاء الحكام جهودًا مشتركة لضمان سير المباراة بشكل عادل وفقًا للقوانين والمعايير المعتمدة.

اعتراض إيراني على الحكم العربي:

أعرب أمير جالينوي، المدير الفني للمنتخب الإيراني، عن انتقاده لتعيين حكم عربي لقيادة مباراة الفريق أمام قطر. في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال جالينوي: "يجب أن تسألوا الاتحاد الآسيوي نفسه، لماذا اختاروا حكمًا كويتيًا عربيًا لإدارة مباراة بين فريق عربي آخر، وهو قطر".

وأضاف مدرب منتخب إيران في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "نحن نتوقع العدالة واللعب النظيف، ولكنني أتساءل عن سبب اتخاذ هذا القرار من قبل المسؤولين المعنيين بالمنتخب الإيراني".

وأوضح جالينوي أن وصول قطر إلى هذا الدور يعكس جودتهم العالية، ولكنه أعرب عن ثقته في فريقه ولاعبيه بالتأهل إلى المباراة النهائية. وأكد أن هدفهم الآن هو الفوز على قطر والتركيز على المباراة المقبلة، متجاهلين ما تحقق وركزوا على المستقبل.

تشكيلة مباراة قطر وإيران اليوم في آسيا

أولًا: تشكيل منتخب قطر

حارس المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: لوكاس مينديز - المهدي علي - طارق سلمان

خط الوسط: محمد وعد - حسن الهيدوس - أحمد فتحي - جاسم جابر - بيدرو ميغيل

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي

ثانيًا: تشكيل منتخب إيران

حارس المرمى: علي رضا بيرانفاند

خط الدفاع: ميلاد محمدي - شجاع خليل زادة - حسين كنعاني - رامين رضائيان

خط الوسط الدفاعي: سعيد عزت اللهي - أوميد إبراهيم

خط الوسط الهجومي: محمد محبي - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش

قلب الهجوم: مهدي طارمي

قطر ضد إيران.. تاريخ المواجهات

21 مباراة

14 انتصار لمنتخب إيران

4 تعادل

3 انتصار لمنتخب قطر

وفقًا للإحصاءات، أجرى منتخب قطر 21 مباراة ضد منتخب إيران. تمكن المنتخب الإيراني من الفوز في 14 مباراة، بينما حقق المنتخب القطري الفوز في 3 مباريات فقط. تعادل المنتخبين في 4 مباريات.

ومن حيث عدد الأهداف، يظهر أن المنتخب الإيراني سجل 33 هدفًا، بينما سجل المنتخب القطري 15 هدفًا فقط.

وستُلعب مباراة نصف نهائي كأس آسيا بين منتخبي قطر وإيران على أرض ملعب ستاد الثمامة، حيث سيتقابل الفائز منهما في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، التي ستقام يوم الثلاثاء.

في سياق بطولة كأس آسيا، تواجه قطر وإيران للمرة الثانية فقط في تاريخهما في دور المجموعات في نسخة عام 2015، حيث فاز المنتخب الإيراني بهدف سجله سردار أزمون.

آخر انتصار لقطر على إيران كان في مباراة ودية عام 2009، حيث سجل علي عفيف الهدف الأول، تلاه ماجد محمد حسن بثنائية، فيما سجل ميلاد زينيدبور وإحسان حاج صافي هدفي إيران.

إيران تصل للمرة التاسعة إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا في النسخة الحالية، وهذا يعتبر الرقم الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وإيران