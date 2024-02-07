القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو مشاهدة البلوز في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

ويحتضن ملعب "فيلا بارك"، هذا اللقاء الصعب والقوي الذي سيجمع بين فريقي تشيلسي وأستون فيلا اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي وأستون فيلا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أستون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تذاع مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.