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أحمد جودة - القاهرة - شاهد تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

شاهد تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا.. لا تزال الأنظار تتجه صوب القارة السمراء حيث تقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتي خرج منها منتخب مصر هزيمًا، وتعد الليلة من أشرس المواجهات التي تشهدها الكرة الإفريقية بين منتخبي نيجيريا وجنوب إفريقيا الذان يخوضان مواجهة جديدة في في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.

شاهد تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

وتحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة خدماتها لمتابعيها من محبي وعشاق كرة القدم وخاصة الإفريقية، لذا توفر البوابة رابط سريع ومباشر لمشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.

موعد مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا اليوم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر،

مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا.. القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024، هي مجموعة بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بين سبورت ماكس 1، في مباراة يتسلح رفاق تاو بخبرات بروس صاحب «71 عامًا» باللقب القاري مع الكاميرون في 2017، إذ تولى قيادة «الأسود» الذي نجح في التتويج بالذهب.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام جنوب إفريقيا

يتوقع أن يأتي تشكيل منتخب نيجيريا اليوم، لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 على النحو الآتي:

• حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

• خط الدفاع: زايدو سانوسي - كينيث أوميرو - ويليام تروست إيكونج - موسيس سيمون.

• خط الوسط: أولا آينا - ويلفرد نديدي - جو أريبو.

• خط الهجوم: صامويل تشوكويزي - تايوو أونيي - كيليتشي إيهانتشو.

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا أمام نيجيريا

فيما يأتي تشكيل منتخب جنوب إفريقيا المتوقع اليوم، لمقابلة نظيره النيجيري في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 على النحو الآتي:

• حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

• خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

• خط الوسط: سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا.

• خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.