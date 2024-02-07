إيران ضد قطر Yalla shoot بدون تقطيع | بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وايران اليوم نصف نهائي في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - جولة آسيوية مع Iran - Qatar اليوم، إيران ضد قطر Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وايران اليوم نصف نهائي في كأس آسيا، سيكون استاد الثمامة مضيافًا لمباراة نصف نهائي مثيرة بين قطر وإيران في بطولة كأس آسيا 2024.

قطر ضد إيران بث مباشر كأس آسيا

أعلن ماركيز لوبيز، المدرب الإسباني لمنتخب قطر، أن فريقه مستعد تمامًا للمباراة القادمة أمام المنتخب الإيراني في نصف نهائي كأس آسيا 2023 التي تُقام في قطر حاليًا. يتطلع منتخب قطر إلى مواجهة قوية أمام إيران في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا الأربعاء، على استاد "الثمامة"، في مباراة نصف النهائي للبطولة.

تم تعيين حكم كويتي لقيادة المباراة، وهو أحد الحكام البارزين الذين أداروا العديد من مباريات بطولة آسيا في النسخة الحالية. سيكون لقاء قطر وإيران فرصة للمنتخبين للمنافسة بقوة وتقديم أداء مميز في سبيل التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة.

يتطلع منتخب قطر إلى تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، وفي حالة التأهل، سيواجه منتخب الأردن الذي تأهل بصعوبة على حساب كوريا الجنوبية.

تأهل منتخب قطر كمتصدر للمجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا 2024 بأداء مميز، حيث تغلب على منتخبي فلسطين وأوزبكستان قبل التأهل إلى نصف النهائي.

من ناحية أخرى، استحق منتخب إيران المركز الأول في المجموعة الثالثة بأداء متميز، حيث تخطى منتخبي سوريا واليابان في دوري المجموعات ودور الـ16 وربع النهائي على التوالي.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران اليوم في نصف نهائي كأس آسيا؟

من أجل مشاهدة بث مباشر مباراة قطر وايران يلا شوت تم استحداث مجموعة من القنوات العربية حصريًا لبث مباريات كأس آسيا 2024، وسيتوقف الاختيار للقناة التي يمكن مشاهدة المباراة عليها على الموقع الجغرافي.

سيتم بث مباراة قطر وإيران في جميع البلدان العربية، باستثناء الإمارات والسعودية والعراق، عبر قنوات بي إن سبورتس كأس آسيا، بالإضافة إلى قناة الكأس اكسترا 1 و2.

البث المباشر لمباراة قطر وإيران يلا شوت

في العراق، سيتم بث المباراة على القناة الرابعة العراقية، أما في الإمارات، فستكون المباراة متاحة على شاشة قناة أبوظبي الرياضية آسيا.

أما في المملكة العربية السعودية، فسيتم بث مباراة قطر وأوزبكستان عبر قناة SSC 1 HD، والتي تعتبر القناة الحصرية لبطولة كأس آسيا في المملكة، ولمشاهدة البث، يجب الاشتراك وامتلاك جهاز GOBX.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد إيران في قبل نهائي كأس آسيا 2023

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 Alkass EXTRA One HD سهيل سات 11642 أفقي 27500 2/3 Alkass EXTRA TWO HD سهيل سات 11566 أفقي 27500 2/3 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

ما موعد مباراة قطر وإيران في كأس آسيا؟

مباراة القمة بين منتخب قطر وإيران ستقام مساء يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، على ملعب الثمامة. من المتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا لهذه المباراة المهمة.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

التوقعات تشير إلى أن هذه المباراة ستكون مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2024.

أين يمكنني مشاهدة مباراة قطر وايران اليوم في كأس آسيا؟

بحصول قناة بي إن سبورت على حقوق كأس آسيا 2024، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة قطر وإيران من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

ومن داخل المملكة العربية السعودية، لا توجد إلا طريقة واحدة لمشاهدة جميع فعاليات البطولة الآسيوية، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية "شاهد VIP"، والمتاحة عليها جميع قنوات SSC.

تشكيل منتخب قطر اليوم

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: لوكاس مينديز - المهدي علي - طارق سلمان.

خط الوسط: محمد وعد - حسن الهيدوس - أحمد فتحي - جاسم جابر - بيدرو ميغيل.

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي.

تشكيل منتخب إيران اليوم

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند

خط الدفاع: ميلاد محمدي - شجاع خليل زادة - حسين كنعاني - رامين رضائيان

خط الوسط: سعيد عزت اللهي - أوميد إبراهيم - محمد محبي - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش

خط الهجوم: مهدي طارمي.

إيان ترفض طلب قطر بشأن ملعب اللقاء

قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم رفض طلب الاتحاد القطري بتغيير ملعب مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2024 بين منتخب قطر وإيران.

طالب الاتحاد القطري بنقل المباراة من ملعب "الثمامة" إلى ملعب "البيت" الذي يتسع لعدد أكبر من المشجعين; ولكن الاتحاد الإيراني لم يوافق على هذا الطلب.

منتخب قطر تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على أوزبكستان في ربع النهائي بركلات الترجيح. سيلتقي قطر في نصف النهائي مع إيران، الذي حقق مفاجأة بإقصاءه لليابان في ربع النهائي بفوزه بهدفين مقابل هدف واحد; المباراة ستكون مثيرة ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على حضورها.

الفائز من مباراة قطر وإيران سيلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة الأردن وكوريا الجنوبية. ستقام المباراة النهائية يوم السبت الموافق 10 فبراير في ملعب "لوسيل" بالدوحة.