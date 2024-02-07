عاجل.. وصول حسام حسن لمقر اتحاد الكرة لتولي مهام المدير الفني لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - وصل العميد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الذي تولى المهام بدلا من روي فيتوريا، إلى مقر اتحاد الكرة وذلك للاجتماع بمجلس الإدارة، لتوليه مهمة تدريب المنتخب الوطني، ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالأمر.

وصول حسام حسن لمقر اتحاد الكرة

ويأتي الاجتماع على هامش مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالجهاز المعاون وبداية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة والاتفاق أيضا على البنود المالية للتعاقد.

وقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطاريء الذي انعقد أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ لمنتخب الفراعنة.

وقد تم إقالة روي فيتوريا بقرار من اتحاد الكرة المصري يوم الأحد الموافق 4 فبراير، وذلك بسبب الخسائر والنتائج السلبية التي كانت تواجه الفراعنة وخروجهم أيضا من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته تحت قيادة الجهاز الفني الجديد والمدير الفني حسام حسن في مارس المقبل، مواجهة ودية تقام في الإمارات.

وستكون هذه مباراة افتتاحية لحسام حسن ضد منتخب كرواتيا أحد المنتخبات الأربعة بدورة الإمارات، وتقام يوم 22 مارس المقبل، وتستضيفها الإمارات العربية المتحدة المباراة ضمن الدورة الدولية.

كما تقام الدورة الدولية الودية خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس بمشاركة كلا من مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.