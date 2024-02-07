نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت south Africa Vs Nigeria مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت south Africa Vs Nigeria مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا

منافسة آسيوية نارية ومثيرة بين منتخبي south Africa Vs Nigeria اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023، يلا شوت south Africa Vs Nigeria مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا، في دور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، يتقابل منتخب جنوب إفريقيا مع نظيره النيجيري في مواجهة مرتقبة على أرضية ملعب بواكي بكوت ديفوار. يسعى كل منتخب للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب، حيث يتألق لاعبون مميزون مثل بيرسي تاو لجنوب إفريقيا وصامويل تشوكويزي لنيجيريا. المشجعون يترقبون مواجهة مثيرة في هذا الصراع على التأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

يلا شوت south Africa Vs Nigeria مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

ويتيح لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية على موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع المعلومات، في هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

يواجه منتخب جنوب إفريقيا ضد نظيره منتخب نيجيريا مساء اليوم الأربعاء، في مباراة قوية ومرتقبة بإطار منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام مباراة منتخب جنوب إفريقيا مع نيجيريا على أرضية ملعب بواكي أحد ملاعب دولة كوت ديفوار، في إطار مواجهات دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في العاصمة الايفوارية.

تأهل جنوب إفريقيا تأهل إلى دور نصف النهائي، عقب الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، بعد انتهاء المباراة في وقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وشهد اللقاء تألق ويليامز حارس البافانا بافانا ليتصدى إلى 4 ركلات جزاء.

استطاع منتخب جنوب إفريقيا بمشاركة بيرسي تاو نجم النادي الأهلي، من خلال تقديم أداء أكثر من رائع في بطولة أمم إفريقيا، من إخراج منتخب المغرب المرشح الأبرز لحصد البطولة من دور الـ 16 فقد حقق الفوز عليه بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب نيجيريا إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق الفوز ضد أنجولا بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

ويسعى منتخب نيجيريا صاحب الثلاث ألقاب كأس أمم إفريقيا إلى الوصول لنهائي النسخة الحالية بعدما، حقق خطوة نجح تخطي عقبة منتخبات كبيرة مثل منتخب الكاميرون في دور الـ 16 من البطولة، بجانب تحقيق الفوز على كوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور في دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا ضد الفائز من مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

متى موعد مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا؟

تقام مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، و9 بتوقيت الإمارات،و 6 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

حكم مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف مهمة إدارة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا للمصري أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعد أول وثاني، ومحمود إسماعيل حكم رابع، ويجلس على تنقية الفيديو الجزائري لحلو إبراهيم.

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس آسيا

تشكيل منتخب نيجيريا:-

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

خط الدفاع: زايدو سانوسي - كينيث أوميرو - ويليام تروست إيكونج - موسيس سيمون.

خط الوسط: أولا آينا - ويلفرد نديدي - جو أريبو.

خط الهجوم: صامويل تشوكويزي - تايوو أونيي - كيليتشي إيهانتشو.

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا:-

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

خط الوسط: سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.

تاريخ مواجهات جنوب إفريقيا ونيجيريا

إلتقى منتخبي جنوب إفريقيا ونيجيريا من قبل في 17 مباراة ماضية، حققت النسور النيجيرية الفوز في 7 لقاءات، وفاز البافانا بافانا في لقاءين، وحسم التعادل 5 مواجهات أخرى بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

وتنتقل أحداث مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا عبر مجموعة بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبري، بالتحديد "beIN AFCON 1"،إضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

معلق مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة، مهمة التعليق على أحداث مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا لليبي محمد بركات.

بطاقة تعريف مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

1. التألق الحارسي: يأتي الحارس ويليامز لمنتخب جنوب إفريقيا بأداء مميز، خاصة بعد أدائه الرائع في ركلات الترجيح أمام الرأس الأخضر، حيث قاد منتخبه للتأهل لنصف النهائي.

2. الهجوم القوي: يعتمد منتخب نيجيريا على خط هجوم قوي يضم لاعبين مثل صامويل تشوكويزي وتايوو أونيي، اللذين يمكنهما تسجيل الأهداف بسهولة وتكوين تهديد دائم لدفاعات الفرق المنافسة.

3. تأهل الفرق بصعوبة: كلا المنتخبين تأهلا لنصف النهائي بصعوبة، حيث فازت جنوب إفريقيا على الرأس الأخضر بركلات الترجيح، فيما حققت نيجيريا الفوز على أنجولا في ربع النهائي بهدف دون رد.

4. تاريخ المواجهات السابقة: تاريخ المباراة يظهر سجلًا متوازنًا بين الفريقين، حيث حققت نيجيريا الفوز في 7 لقاءات، فيما فازت جنوب إفريقيا في لقاءين، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

5. التوقيت والمكان: تقام المباراة في ملعب بواكي بكوت ديفوار، في الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وتعتبر هذه المرحلة حاسمة للوصول إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية 2023.