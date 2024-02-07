نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يعلن مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإعلان عن مواعيد انطلاق مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام عقب نهائي بطولة كأس إفريقيا، المقامة في كوت ديفوار.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواجهة النادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء ويحتضن اللقاء ملعب بابا يارا، في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا:

مواجهات يوم الجمعة الموافق 23 فبراير

يواجه أسيك الإيفواري نظيره سيمبا التنزاني في تمام الساعة التاسعة مساء.

والهلال السوداني ضد بترو أتلتيكو الأنجولي في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويواجه ميدياما الغاني نظيره الأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواجهات يوم السبت الموافق 24 فبراير

جوانينج جالاكسي البوتسواني أمام الوداد المغربي في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

مازيمبي الكونغولي أمام بيراميدز في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

نواذيبو الموريتاني ضد ماميلودي صن داونز في تمام الساعة السادسة مساءً.

يانج أفريكانز التنزاني ضد شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءً.

النجم الساحلي التونسي ضد الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، وتقام المباراة على ملعب 12 أوت، ضمن المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

