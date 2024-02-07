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أحمد جودة - القاهرة - قطر وإيران مباشر تويتر.. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وإيران يلا شوت في كأس آسيا

جولة آسيوية قوية بين منتخبي Qatar Vs Iran في كأس آسيا، بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023، قطر وإيران مباشر تويتر )0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وإيران "جارية آلحين دون تقطيع" يلا شوت في كأس آسيا، تعد من مباريات دور النصف النهائي للبطولة. منتخب إيران نجح في التأهل بعد فوزه على اليابان، بينما حقق منتخب قطر التأهل بفوزه على أوزبكستان بركلات الترجيح. المباراة تقام في ملعب ستاد الثمامة في دولة قطر، وهي ملعب يستضيف أحداث البطولة التي تُقام على الأراضي القطرية. يعتبر هذا اللقاء فرصة للمنتخبين للوصول إلى المباراة النهائية والتنافس على لقب كأس آسيا 2023.

قطر وإيران مباشر تويتر.. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وإيران يلا شوت في كأس آسيا

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مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023

يواجه المنتخب القطري الأول نظيره منتخب إيران اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ نصف نهائي من بطولة كأس آسيا 2023 الحالية.

ويستضيف ملعب ستاد الثمامة في دولة قطر العربية الشقيقة المباراة بين منتخبي قطر وإيران في كأس آسيا 2023، وتقام البطولة كاملة على الأراضي القطرية حاملة اللقب.

قطر وإيران دون تقطيع.. مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر في كأس آسيا اضغط هنــــا دون اشتراك

ويذكر أن كان منتخب إيران عقب نجاحه في الفوز على اليابان بنتيجة 2-1، وخطف بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، تمكن منتخب قطر من تحقيق الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، وحسم تأهل لنصف نهائي كأس آسيا.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023، نظيره منتخب الأردن في المباراة النهائية الذي حسم تأهله عقب الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.

متى موعد مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023

تقام مباراة قطر وإيران اليوم الأربعاء 7 من فبراير 2024 الجاري، في تمام الساعة 05:00 بتوقيت القاهرة، 06:00 بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 7 بتوقيت الإمارات، والساعة 4 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران اليوم في كأس آسيا

تذاع أحداث مباراة قطر وإيران عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قنوات beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3، إضافة إلى قنوات Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، وقناة SSC EXTRA1 Hd.

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معلقي مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

أسندت شبكة قنوات SSC مهمة التعليق على مباراة منتخبي قطر وإيران للثنائي فهد العتيبي ومحمد حسين، واسندت شبكة قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، فيما يتولى عبر قنوات الكأس الثنائي خليل البلوشي وعبد الرحمن العبد لله مهمة التعليق على أحداث المباراة.

قطر وإيران دون تقطيع.. مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر في كأس آسيا اضغط هنــــا دون اشتراك

تشكيل مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

تشكيل منتخب قطر:-

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل - خوخى بوعلام - محمد وعد - جاسم جابر.

خط الوسط: حسن الهيدوس - أحمد فتحي - بسام الراوي.

خط الهجوم: لوكاس مينديز - المعز علي - أكرم عفيف.

تشكيل منتخب إيران:-

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: كنعانى - شجاع خليل زاده - محمدى - رامين رضائيان.

خط الوسط: أوميد إبراهيم - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش - موهيبي.

خط الهجوم: سردار أزمون

حكم مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة قطر وإيران في كأس آسيا اليوم، للحكم الكويتي العربي أحمد العلي، في ظل طموح كلامها الوصول إلى المباراة النهائية.

قطر وإيران دون تقطيع.. مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر في كأس آسيا اضغط هنــــا دون اشتراك

تاريخ مواجهات قطر وإيران في كأس آسيا 2023

خاض منتخبي قطر وإيران من قبل مواجهات ضد بعضهما في 21 مباراة بجميع المسابقات، سواء ودية أو رسمية، حقق المنتخب الإيراني الفوز في 14 مباراة، وفاز العنابي القطري في 3 مواجهات، وخيم التعادل على 4 مواجهات.

بطاقة تعريف مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

1. تاريخ المباراة: تقام المباراة في دور النصف نهائي من بطولة كأس آسيا 2023 اليوم الأربعاء، 7 فبراير 2024.

2. الملعب والاستضافة: يقام اللقاء في ملعب ستاد الثمامة في قطر، حيث تستضيف الدولة العربية الشقيقة كامل أحداث البطولة.

قطر وإيران دون تقطيع.. مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر في كأس آسيا اضغط هنــــا دون اشتراك

3. توقيت المباراة: تُلعب المباراة في تمام الساعة 05:00 بتوقيت القاهرة، 06:00 بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 7 بتوقيت الإمارات، والساعة 4 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

4. القنوات الناقلة: يتم بث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، بما في ذلك قنوات beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3، بالإضافة إلى قنوات Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، وقناة SSC EXTRA1 Hd

قطر وإيران دون تقطيع.. مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر في كأس آسيا اضغط هنــــا دون اشتراك

5. معلقي المباراة: يتولى فهد العتيبي ومحمد حسين التعليق عبر شبكة قنوات SSC، بينما يقدم عصام الشوالي التعليق عبر قنوات بي إن سبورت.

6. تشكيل الفريقين:

- تشكيل قطر: مشعل برشم (حراسة)، بيدرو ميجيل، خوخى بوعلام، محمد وعد، جاسم جابر (الدفاع)، حسن الهيدوس، أحمد فتحي، بسام الراوي (الوسط)، لوكاس مينديز، المعز علي، أكرم عفيف (الهجوم).

- تشكيل إيران: علي رضا بيرانفاند (حراسة)، كنعانى، شجاع خليل زاده، محمدى، رامين رضائيان (الدفاع)، أوميد إبراهيم، سامان قدوس، علي رضا جهانبخش، موهيبي (الوسط)، سردار أزمون (الهجوم).

7. الحكم: يدير المباراة الحكم الكويتي العربي أحمد العلي.

قطر وإيران دون تقطيع.. مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر في كأس آسيا اضغط هنــــا دون اشتراك.

8. تاريخ المواجهات: في ما يتعلق بتاريخ المواجهات بين الفريقين في كأس آسيا 2023، فإن إيران فازت في 14 مباراة، فيما فازت قطر في 3 مباريات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.