نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث الرسمي للزمالك يكشف سبب عدم تعيين مترجم لجوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن سبب عدم تعيين مترجم للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.



ونشر المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الزمالك لم يتعاقد مع مترجم خاص لجوزيه جوميز ".



وتابع: " نحن في انتظار استطلاع رأي المدير الفني الجديد في مدي احتياجه لمترجم من عدمه نظرا لاتقانه اللغة الانجليزية بخلاف البرتغالية".

وواصل: "سيكون هناك جلسة ستجمع المدير الفني بالكابتن حسين لبيب لمناقشة كافة متطلبات الفريق المرحلة القادمة".



وكان نادي الزمالك قد أعلن خلال الأيام الماضية، عن تعيين البرتغالي جوزيه جوميز ليكون قائد السفينة الجديدة للفارس الأبيض خلفًا لمعتمد جمال الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

