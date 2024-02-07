بث مباشر.. مشاهدة مباراة قطر وإيران يلا شوت اليوم في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - جولة نصف النهائي الآسيوي بين Qatar vs Iran اليوم، مشاهدة مباراة قطر وإيران يلا شوت بث مباشر حيث سيواجه منتخب قطر، الذي يحمل لقب بطولة كأس آسيا 2019، تحديًا قويًا في مسعاه للحفاظ على اللقب عندما يواجه المنتخب الإيراني في نصف نهائي كأس آسيا 2023.

يستعد المنتخب القطري لهذا اللقاء الحاسم مدعومًا بالميزة الأرضية ودعم الجماهير التي ستكون لها دور كبير في تشجيع اللاعبين أمام المنتخب الإيراني، الذي يعتبر واحدًا من المرشحين البارزين للفوز بالبطولة.

تتمتع إيران بتاريخ قوي في البطولة، حيث توج بلقب كأس آسيا ثلاث مرات في الماضي وتحتل المركز الثاني في قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا باللقب، مشتركة مع السعودية، ويتصدر منتخب اليابان القائمة بأربعة ألقاب.

من ناحية أخرى، يسعى المنتخب القطري، الذي حقق لقب البطولة الأخيرة في الإمارات عام 2019، للتألق مرة أخرى. إنهم فريق قوي وقدموا أداءً ممتازًا منذ بداية البطولة، حيث تصدروا مجموعتهم بالفوز في الجميع من مبارياتهم أمام لبنان والصين وطاجيكستان، وتغلبوا على فلسطين وأوزبكستان في مباريات الدور السابق.

يجدر بالذكر أن المنتخبين التقوا في كأس آسيا مرتين سابقتين، الأولى كانت في مرحلة المجموعات في نسخة عام 1988 على أرض قطر وانتهت بفوز إيران بنتيجة 2-0، والثانية كانت أيضًا في مرحلة المجموعات في نسخة 2015 في أستراليا وانتهت بالنتيجة نفسها لصالح المنتخب الإيراني.

شاهد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد إيران اليوم في كأس الأمم الآسيوية

يمكن مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا 2023 بثًا مباشرًا في المنطقة العربية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، باستثناء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق.

يلا شوت بث مباشر مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

في المملكة العربية السعودية، بث مباشر مباراة قطر وإيران تويتر يمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات SSC. بينما في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم بث المباراة على قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية.

أما في العراق، فإن قناة الرابعة العراقية تقوم ببث المباراة للمشاهدين داخل البلاد.

معلقي مباراة قطر ضد إيران اليوم:

beIN Asian Cup 1 عصام الشوالي SSC 1 HD فهد العتيبي العراقية الرياضية محمد حسين أضرضور Alkass EXTRA One HD خليل البلوشي Alkass EXTRA TWO HD عبد الرحمن العبد الله

توقيت وموعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي أمم آسيا

ستقام مشاهدة بث مباشر مباراة قطر وإيران كورة لايف في نصف نهائي كأس آسيا 2023 في يوم الأربعاء، الموافق 7 فبراير/شباط، على استاد الثمامة.

سيتم بدء المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

تشكيل منتخب قطر لمباراة إيران

في حراسة المرمى: مشعل برشم.

في خط الدفاع: بيدرو ميجيل، خوخى بوعلام، محمد وعد، جاسم جابر.

في خط الوسط: حسن الهيدوس، أحمد فتحي، بسام الراوي.

في خط الهجوم: لوكاس مينديز، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيل منتخب إيران لمباراة قطر

في حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

في خط الدفاع: كنعانى، شجاع خليل زاده، محمدى، رامين رضائيان.

في خط الوسط: أوميد إبراهيم، سامان قدوس، علي رضا جهانبخش، موهيبي

في خط الهجوم: سردار أزمون.

قطر ضد إيران.. الأردن في الانتظار

شهدت بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2023 مفاجآت مدهشة، حيث تأهل المنتخب الأردني للمباراة النهائية بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، في مواجهة قوية أظهر فيها النشامى أداءً مذهلًا.

والآن ينتظر منتخب الأردن الفائز من مباراة قطر وإيران، فيما يعتبر تأهل الأردن إلى النهائي إنجازًا تاريخيًا لأول مرة في تاريخه في بطولة كأس آسيا، وسيكون لقاء النهائي امتحانًا حقيقيًا للمنتخب الأردني.

قطر ضد إيران.. كيف وصلنا إلى هنا؟

من جانبه، يحمل منتخب قطر طموحًا كبيرًا للتأهل إلى المباراة النهائية والفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، وهو إنجاز تاريخي إذا تحقق.

وصعد منتخب قطر إلى نصف النهائي بعد فوزه الصعب على فلسطين بنتيجة 2-1، وبعد ذلك تفوق على أوزبكستان بركلات الترجيح.

أما منتخب إيران، فقد تمكن من التأهل إلى نصف النهائي بعد أن كان قريبًا من الخروج من البطولة في مناسبتين. فاز على سوريا بركلات الترجيح في دور الـ16، ثم تغلب على اليابان بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة.

تتوقع الجماهير العربية أن تكون المباراة النهائية عربية بحتة، وسيكون النهائي بين الأردن والفائز من قطر وإيران مباراة مثيرة ومليئة بالتحديات.