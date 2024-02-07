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أحمد جودة - القاهرة - قطر وإيران دون تقطيع (0-0).. مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر في كأس آسيا

جولة آسيوية قوية بين منتخبي Qatar Vs Iran في كأس آسيا، بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023، قطر وإيران دون تقطيع (0-0).. مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر “جارية دون تقطيع” في كأس آسيا، في لقاءٍ حاسم يعلو بريقه، يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الإيراني في دور النصف نهائي من بطولة كأس آسيا 2023. بعد مسار مثير للإثارة في البطولة، يسعى كل منتخب للفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية، حيث تمتزج المهارات الاستثنائية والطموح الكبير في مواجهة لا تُنسى. يضع هذا الصدام بين قطبي كرة القدم الآسيوية طابعًا مميزًا على مسيرة البطولة، وتشير الأنظار إلى استعراض كروي رائع ومواجهة قوية بين العنابي القطري والمنتخب الإيراني.

قطر وإيران دون تقطيع (0-0).. مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر في كأس آسيا

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مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023

يلاقي المنتخب القطري الأول نظيره منتخب إيران اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ نصف نهائي من بطولة كأس آسيا 2023 الحالية.

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ويحتضن ملعب ستاد الثمامة في دولة قطر العربية الشقيقة المباراة بين منتخبي قطر وإيران في كأس آسيا 2023، وتقام البطولة كاملة على الأراضي القطرية حاملة اللقب.

ويذكر أن كان منتخب إيران عقب نجاحه في الفوز على اليابان بنتيجة 2-1، وخطف بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، تمكن منتخب قطر من تحقيق الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، وحسم تأهل لنصف نهائي كأس آسيا.

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ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023، نظيره منتخب الأردن في المباراة النهائية الذي حسم تأهله عقب الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.

متى موعد مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023

تقام مباراة قطر وإيران اليوم الأربعاء 7 من فبراير 2024 الجاري، في تمام الساعة 05:00 بتوقيت القاهرة، 06:00 بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 7 بتوقيت الإمارات، والساعة 4 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

حكم مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة قطر وإيران في كأس آسيا اليوم، للحكم الكويتي العربي أحمد العلي، في ظل طموح كلامها الوصول إلى المباراة النهائية.

تاريخ مواجهات قطر وإيران في كأس آسيا 2023

خاض منتخبي قطر وإيران من قبل مواجهات ضد بعضهما في 21 مباراة بجميع المسابقات، سواء ودية أو رسمية، حقق المنتخب الإيراني الفوز في 14 مباراة، وفاز العنابي القطري في 3 مواجهات، وخيم التعادل على 4 مواجهات.

تشكيل مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

تشكيل منتخب قطر:-

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل - خوخى بوعلام - محمد وعد - جاسم جابر.

خط الوسط: حسن الهيدوس - أحمد فتحي - بسام الراوي.

خط الهجوم: لوكاس مينديز - المعز علي - أكرم عفيف.

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تشكيل منتخب إيران:-

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: كنعانى - شجاع خليل زاده - محمدى - رامين رضائيان.

خط الوسط: أوميد إبراهيم - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش - موهيبي.

خط الهجوم: سردار أزمون.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران اليوم في كأس آسيا

تذاع أحداث مباراة قطر وإيران عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قنوات beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3، إضافة إلى قنوات Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، وقناة SSC EXTRA1 Hd.

معلقي مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

أسندت شبكة قنوات SSC مهمة التعليق على مباراة منتخبي قطر وإيران للثنائي فهد العتيبي ومحمد حسين، واسندت شبكة قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، فيما يتولى عبر قنوات الكأس الثنائي خليل البلوشي وعبد الرحمن العبد لله مهمة التعليق على أحداث المباراة.

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بطاقة تعريف مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

1. التأهل للنصف النهائي: منتخب إيران نجح في التأهل إلى دور النصف النهائي بعد فوزه المثير على اليابان بنتيجة 2-1، في مباراة قوية أظهر فيها لاعبوه إمكانياتهم الكروية.

2. مسار قطر إلى النصف النهائي: من جهة أخرى، حسم منتخب قطر تأهله بعد فوز مثير على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ما أضفى جوًا من التشويق والتحدي على مشوار العنابي في البطولة.

3. تاريخ المواجهات: فيما يتعلق بتاريخ مواجهاتهما، يظهر توازنًا نسبيًا بين المنتخبين، حيث فاز المنتخب الإيراني في 14 مباراة، وحقق المنتخب القطري الفوز في 3 مباريات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

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4. الملعب والاستضافة: يُقام اللقاء في ملعب ستاد الثمامة في دولة قطر، التي تحتضن كامل منافسات كأس آسيا 2023، وتعكس الأراضي القطرية الحماسة والاستعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير.

5. تشكيل الفريقين: تظهر تشكيلة المنتخبين قوة وتنوع المهارات، حيث يبذل كل منهما أقصى جهد لتحقيق الفوز والوصول إلى المرحلة النهائية.

6. التعليق الرياضي: يُنقل الحدث الرياضي المهم عبر شبكات بي إن سبورتس وشبكة SSC، حيث يقدم معلقون محترفون تحليلاتهم وتعليقاتهم الرياضية على أحداث المباراة.

7. الحكم: اللقاء يشهد إشراف الحكم الكويتي العربي أحمد العلي، الذي يسعى لضمان سير المباراة بشكل عادل وفقًا للقوانين الرياضية.