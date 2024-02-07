نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا مش معالج نفسي".. أيمن عبد العزيز يوجه رسالة نارية لمهند لاشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على إن مهند لاشين هو من رفض تسديد ركلة الترجيح أمام الكونغو الديموقراطية، خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وودّع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح، إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب لوران بوكو.

وتحدث أيمن عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: " نحن ممنوعين من النزول لأرض الملعب أثناء تسديد ركلات الترجيح، ومهند لاشين هو من رفض تسديد ركلة الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية".

وتابع: "قمنا بإرسال رسالة له مع أحد اللاعبين إذا سجل أبو جبل هذه الضربة، فإنه سيليه ليسدد كان عليه أن يتحمل المسؤولية، أنت خائف من حدث ماض وانتهى".

واختتم: "أنا مش دكتور نفسي، أنا مدرب، معنديش وقت ولا رفاهية لأتحدث أتكلم مع كل لاعب ضيع ركلة ترجيح، واكيد ليس لدي وقت لأسأل كل لاعب إذا كان مؤهل نفسيا أم لا، انت لاعب في منتخب مصر".

