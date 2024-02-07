حارس مرمى منتخب الأردن: أن شاء الله في النهائي يكون الكأس أردني ونفرح شعب غزة (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى، عن مشوار تأهلهم للنهائي في بطولة كأس آسيا، وصرح عن شعوره اتجاة شعب غزة، وتمنى أن تكون البطولة لمنتخب عربي، وذلك عقب تأهل الأردني لنهائي كأس آسيا، وصرح عن ذلك خلال تصريحات خاصة له لموقع " دوت الخليج الرياضي".

وفاز منتخب الاردن على كوريا الجنوبية بنتيجة ثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ستاد أحمد بن علي ليتأهل للمباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك للمرة الاولى في تاريخه.

وصرح الحارس يزيد أبو ليلى عن شعوره عقب التأهل ل "دوت الخليج الرياضي" خلال تصريحات خاصة قائلا: " أن شاء الله يكون الكأس أردني".

وعن سؤاله عن شعب غزة تحدث قائلا: "يعني أنت نستني المباراة كلها، في غصة في القلب، هي مش مجرد رسالة، هي تحتاج سنين كلام، أول شي بشكرهم، وأنا أهلي في غزة كانوا يدعموني قبل المباراة ويرسلوا لي رسائل ويحكولي، يزيد فرحنا وحياة الله فرحنا والحمد لله رب العالمين اللي ربنا قدرنا وفرحناهم بنقول لهم شكرا، وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله".

وواصل: "أنا أتمنى إن يكون الكأس لمنتخب عربي، بالطبع"

وعن سؤاله عن استعداداته للمباراة النهائية، أشار: "الحمد لله نخطوا بخطوة نحو النهائي ونحو الهدف، إحنا بنفرح وبنقول لشعبنا يفرح وحقه يفرح بإذن، واحد أحد يكون النهائي أردني، وإن شاء الله نحنا بعد اليوم كل تركيزنا على النهائي".

وواصل حديثه فور سؤاله عن أول شخص جاء في ذهنه ليهديه البطولة، استطرد: "طبعا اهلي يعني أمي، وزوجتي وبنتي شامة اللي اجت وآزرتني لهون، كل ما اشوفهم بيتحرك فيا مشاعر أهل غزة اللي كانوا يرسلوا لينا رسائل لايعلم بيها إلا ربنا.. اسال الله ان يوفقنا ونهديهم كأس البطولة".

ونجح اللاعب يزن النعيمات في تسجيل الهدف الأول لمنتخبه في الدقيقة ال53، كما سجل ايضا موسى التعمري الهدف الثاني في الدقيقة ال 66.



وبهذه النتيجة يواجه منتخب الاردن في المباراة النهائية المقررة اقامتها يوم السبت القادم على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة اقامتها اليوم الاربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وايران على استاد الثمامة.

