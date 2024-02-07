نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| جوميز يضع شروطه على اللاعبين.. تدريبات قوية للحراس.. وجلسة خاصة مع هذا الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفارس الأبيض قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.



وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، وأوضح لهم أن الفترة الحالية بمثابة مرحلة التعرف على لاعبيه، للوقوف على المستويات الفنية لكل لاعب، وطالب الجميع باستغلال هذه الفرصة لحجز مقعده في التشكيل الأساسي.



وأضاف المدير الفني أن الاجتهاد في التدريبات والتركيز، هما أساس مشاركة أي لاعب في المباريات، وطالبهم ببذل أقصى جهد خلال التدريبات.



-تدريبات قوية لحراس الزمالك



خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين وعبد الرحمن حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت قيادة البرتغالي لويس فيسنتي مدرب الحراس خلال مران اليوم.



وحرص فيسنتي، على تدريب حراس مرمى الفريق على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكيفية التعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخاصة بسرعة رد الفعل باستخدام بعض الأدوات الخاصة بالفقرة.



-فقرة فنية خاصة بمران الزمالك



خصص الجهاز الفني فقرة فنية في المران الجماعي، بمشاركة محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة المرمى بالقلعة البيضاء.



شهدت الفقرة أداء اللاعبين بعض الجمل الفنية، والتي تنتهي بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى التدريب على الكرات العرضية تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد.



وتولى جوزيه جوميز الإشراف على مجموعة أخرى من اللاعبين قام بتقسيمهم إلى فريق لخوض تقسيمة فنية، في وجود حارسي الشباب علاء معاذ الدين وعبد الرحمن نفاد.



-تقسيمة فنية مصغرة بمران الزمالك



حرص الجهاز الفني بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، خلال الفقرة البدنية والتي خاضها اللاعبين.



وتولى جواوو ميجيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفني الإشراف على هذه الفقرة، والتي استمرت نحو 20 دقيقة، وتم خلالها استخدام الأدوات الخاصة بالتدريبات البدنية، بالإضافة إلى فقرة إطالات.



وقام الجهاز الفني للفريق بإجراء تقسيمة مصغرة للمجموعات الثلاث، تم خلالها التركيز على تدريبات التمرير القصير.



-تعليمات خاصة للاعبي خط الوسط



وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للاعبي خط الوسط، خلال التقسيمة الفنية.



وحرص جوميز على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، ووجه بعض التعليمات للاعبي خط الوسط، بعدم ترك المساحات للاعبي الفريق المنافس خلال التقسيمة الفنية، وضرورة استعادة الكرة في أسرع وقت ممكن وإفساد الهجمات على مرمى فريقهم.



وشهدت التقسيمة الفنية، تخصيص المدير الفني فقرة خاصة بها للتدريب على تسديد الضربات الحرة من خارج منطقة الجزاء، في وجود حائط صد بشري، للوقوف على أفضل المسددين للضربات الحرة.



- حسين السيد يؤازر لاعبي الزمالك



حرص حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم خلال فترة توقف الدوري.



-جلسة تجمع جوزيه جوميز بسيف جعفر وعلاء



ومن جانبه عقد البرتغالي جوميز، جلسة خاصة مع الثنائي محمود علاء وسيف جعفر، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.



وحرص جوميز، على توجيه تعليماته الفنية لثنائي الفريق، لتنفيذها خلال مران الفريق، سواء بكيفية إفساد الهجمات للمنافس، أو التحول من الدفاع للهجوم.



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

