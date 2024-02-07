نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وحكام مباراة مازيمبي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي بيراميدز إخطارا بشأن تحديد موعد وحكام مباراة مازيمبي الكونغولي أمام بيراميدز في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقبا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر يوم السبت 24 فبراير الجاري، على استاد نادي مازيمبي بمدينة لوممباشي الكونغولية.

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكامبرون.

